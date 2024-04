Grossa fuga di gas stamattina in via dell'Acqua Bullicante, in zona Tor Pignattara a Roma. Sul posto pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale impegnate a gestire la messa in sicurezza e la viabilità. Sgomberato temporaneamente un edificio per sicurezza. Si tratta di 5 adulti e una bambina. Chiuse a scopo precauzionale anche tre attività commerciali. Chiusa via Giambattista Ramusio. Sul posto vigili del fuoco e personale Italgas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA