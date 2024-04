Coppia aggredita e rapinata sul lungomare di Sabaudia

Un uomo con il volto coperto e armato di pistola ha minacciato e rapinato una coppia di coniugi di 77 e 66 anni sul lungomare di Sabaudia, dove li ha avvicinati per farsi consegnare il portafoglio. Una rapina andata in scena ieri pomeriggio e che ha dato vita ad una successiva colluttazione, nella quale il malvivente ha colpito al capo il settantasettenne con l'arma, per poi darsi alla fuga prima a piedi, e poi a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Sabaudia, i quali hanno dato il via agli accertamenti per risalire all'identità dell'uomo.



