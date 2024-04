Cocaina e crack, i carabinieri arrestano un 34enne ad Alatri

I carabinieri del Radiomobile di Alatri hanno arrestato un 34enne residente in città: gli hanno trovato in tutto un etto di varie sostanze stupefacenti e contanti.

I carabinieri lo avevano fermato per un controllo, perquisendolo e controllando l'auto su cui viaggiava hanno trovato cocaina e crack.

I controlli a quel punto sono stati estesi alla sua abitazione, trovando altra cocaina ed altro crack per un totale di 105,18 grammi di droga, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giudice del Tribunale di Frosinone ha convalidato l'arresto.



