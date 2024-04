A Roma 400 a festa abusiva in un locale, denunciata responsabile

Interrotto dalla polizia locale un evento abusivo con oltre 400 persone in zona Flaminia a Roma.

Denunciata la responsabile. Gli agenti del XV Gruppo Cassia, durante un controllo per diverse auto in sosta d'intralcio in via Flaminia Nuova, hanno scoperto una festa in cui ballavano centinaia di ragazzi all'interno di un locale risultato sprovvisto di agibilità, uscite di emergenza e autorizzazioni delle autorità competenti.

Gli agenti hanno intimato agli organizzatori di interrompere l'attività, individuando la responsabile. La donna di 53 anni è stata denunciata per apertura di luogo adibito a pubblico spettacolo senza le dovute prescrizioni a tutela della pubblica incolumità. Nei suoi confronti sono state anche elevate sanzioni per la somministrazione irregolare di alcolici.



