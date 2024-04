Dall' Italia scuola di teatro per i bimbi di India e Bangladesh

(di Luciano Fioramonti) Da una storia vera messa in scena con i toni della commedia per raccontare il confronto tra un europeo e un giovane indiano costretti in una camera d' albergo per sfuggire a un attentato terroristico, all' idea di rendere la pratica teatrale una forma di impegno solidale concreto verso comunità sociali che hanno bisogno di aiuto in India e Bangladesh. Non è solo spettacolo ''Hotel Due Mondi'', la nuova commedia scritta e diretta da Adriano Bennicelli, che debutta l' 11 aprile al Teatro 7 Off di Roma, protagonisti Alessio Chiodini (Stefano) e Francesco Stella (Sunil) . La vicenda è ambientata in un ristorante di Bombay e si ispira a una esperienza effettivamente vissuta da un amico dell' autore. Stefano è in missione di lavoro, Sunil è un cameriere impettito. La serata tranquilla del loro hotel viene scossa da un attentato e il giovane cameriere strappa il suo ospite alla cena guidandolo nei meandri dell' albergo per sfuggire ai pericoli fino a ritrovarsi in una camera apparentemente sicura dell'ultimo piano, in un confronto/scontro di mondi e culture diversi. Bennicelli, attraverso una comicità leggera e raffinata, indaga la ricchezza nascosta nel dialogo tra le diversità. La storia rimanda a un fatto di cronaca reale, gli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008, una serie di attacchi terroristici avvenuti simultaneamente nella città indiana che provocarono 195 vittime e circa 300 feriti, la maggior parte indiani. Gli scontri durarono circa 60 ore e si conclusero con il sanguinoso blitz per la liberazione dell'hotel Taj Mahal, dove si erano asserragliati gli ultimi terroristi, intenti nel dare la caccia agli ospiti superstiti. Tra questi, c' era, appunto, un italiano.

Teatro 7 e Teatro 7 off sono da più di un ventennio impegnati nel sociale e attraverso l'associazione Teatro 7 solidarietà odv promuovono un particolare progetto di teatro solidarietà. ''Il teatro - spiega Bennicelli che condivide con Michele La Ginestra la gestione delle due strutture - è visto come strumento per costruire solidarietà tra le persone e tra i popoli e grazie alla collaborazione con altre associazioni, alla partecipazione del pubblico e alle raccolte fondi realizzate in occasioni di eventi mirati, è stato possibile realizzare importanti progetti nei campi dell'educazione, della sanità e delle infrastrutture''. In occasione dello spettacolo Hotel due Mondi, in scena al teatro 7 Off fino al 21 aprile, sarà lanciato il progetto Teatro 7 Off International, che coinvolge realtà associative in India e in Bangladesh con le quali i responsabili sono in contatto e che hanno visitato nelle scorse settimane.

''Oltre a finanziare attività e infrastrutture primarie, il fine ultimo è quello di arrivare a 'gemellare' l'esperienza teatrale nostrana con forme espressive locali: diffondere teatro tra i bambini e i ragazzi per condurli su un percorso di riconoscimento delle emozioni e della propria e altrui intelligenza emotiva. A loro invieremo nostri filmati e tutorial in inglese su temi di interesse sociale per far crescere i nuovi piccoli attori nello spirito del rispetto e della condivisione''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA