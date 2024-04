Baseball: il Nettuno 1945 presenta la squadra per la Serie A

Il Nettuno Baseball 1945 ha presentato la squadra che parteciperà all'imminente campionato di serie A dalla sala Consiliare del Comune. Di fronte ad un nutrito pubblico intervenuto, ed alla presenza delle più alte cariche del Comune di Nettuno, il neo presidente Massimiliano Zazza ha illustrato il nuovo programma sportivo, sottolineando l'importante sinergia tra sport e legalità e augurando ai propri atleti una stagione ricca di soddisfazioni e coesione. Massimo sostegno da parte del Commissario Prefettizio Antonio Reppucci che in occasione dell'opening game del torneo sabato 20 aprile, lancerà la prima pallina del match. Importante la ristrutturazione dello storico impianto comunale Steno Borghese che potrà nuovamente ospitare il pubblico tirrenico sugli spalti. Il manager Roberto De Franceschi ha affermato di avere come obiettivi il ritorno dei tifosi sugli spalti dello Steno Borghese e, per la squadra, la qualificazione ai playoff.

Esordio previsto sabato 20 aprile contro il Padule.



