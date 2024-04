Banca Fucino, primo finanziamento a hotel con fondi Fri Tur

Banca del Fucino ha stipulato oggi un finanziamento da un milione di euro circa all'Hotel Urban Garden di Roma nell'ambito della Convenzione Abi, Cdp, Ministero del Turismo per le imprese del settore sulla misura agevolativa Fri Tur.

Il piano d'investimenti della struttura alberghiera prevede tra i vari interventi anche la riqualificazione energetica dell'hotel e l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di potenziare e migliorare ulteriormente i servizi ricettivi sottolinea l'istituto di credito romano. Più in generale la nuova misura agevolativa, denominata Fri Tur, mette complessivamente a disposizione risorse per 180 milioni di euro a fondo perduto concesse dal Ministero del Turismo e 1.200 milioni di finanziamento di cui 600 milioni a tasso agevolato concesse da Cdp a favore delle aziende turistiche italiane. Banca del Fucino è una delle banche finanziatrici aderente alla misura.

La Banca del Fucino ha già valutato nell'ambito di tale iniziativa progetti per circa 30 milioni di euro in favore di Pmi su tutto il territorio nazionale. La stipula di oggi con Urban Garden Hotel è la prima in assoluto finanziata a valere su questa misura in Italia.

"Si tratta di un ulteriore importante risultato che colloca Banca Fucino tra i maggiori player bancari che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Ministero del Turismo. È con grande soddisfazione che possiamo affermare di essere stati il primo operatore bancario a realizzare l'operazione", ha spiegato Giacomo Vitale, vicedirettore generale vicario di Banca del Fucino.



