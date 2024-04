Incendio in discarica vicino Roma, 'tenere chiuse le finestre'

"Tenere chiuse porte e finestre.

Limitare gli spostamenti; lavare con accuratezza frutta e verdura di propria produzione e/o coltivata in loco". Sono le indicazioni date dal Comune di Ardea dopo l'incendio divampato nella notte in una discarica abusiva dove sono andati a fuoco soprattutto pneumatici ed è alto il rischio di diossina. Le misure sono state disposte anche sulla base delle indicazioni della asl Rm6.

"Il personale dell'Arpa Lazio ha proceduto a installare una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria. In attesa degli esiti delle indagini analitiche condotte, verranno a breve fornite ai sindaci dei Comuni presumibilmente interessati le seguenti indicazioni preliminari a tutela della salute della popolazione laddove sia visibile il fumo e l'odore dovesse essere intenso: tenere chiuse porte e finestre, limitare gli spostamenti allo stretto necessario, lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria", fa sapere la asl Rm6.

"Ad avvenuta comunicazione del completamento delle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, nonché all'acquisizione degli esiti degli accertamenti in corso da parte delle autorità preposte - prosegue la nota - si provvederà a fornire ulteriori misure di precauzione ritenute necessarie ovvero alla revoca di quanto sopra disposto".



