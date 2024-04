Lazio: Tudor, ci sono mancate lucidità e pericolosità

"Ci è mancata un po' di lucidità e pericolosità, la Roma era troppo in questo momento per la terza gara in sette giorni, ho avuto poco tempo. Ora facciamo i complimenti a loro e ci mettiamo a lavorare". Così il tecnico della Lazio, Igor Tudor, intervistato da Dazn nel dopo-derby.

"I cambi a fine primo tempo? - dice ancora Tudor - Ciro (Immobile ndr) e Romagnoli hanno avuto dei problemini. C'è da migliorare tutto - dice ancora Tudor - per interpretare questo tipo di calcio. A livello fisico è intenso e per alzare il livello e reggerlo devi fare uno o due mesi in più di lavoro fisico. Ma sono ottimista, ho visto belle cose". Rimane il problema dell'inconsistenza laziale in avanti. "Sì, in avanti è evidente che facciamo fatica - commenta il tecnico -, in tre non fanno la differenza vera, ma oggi era la terza in sette giorni e poi la Roma è unas quadra difficile, che evita il pressing".

"Ora l'obiettivo è crescere e migliorare - conclude Tudor -, ed essere più incisivi in avanti e avere più cattiveria mantenendo equilibrio e correttezza. Ma ora mettiamoci a lavorare per la prossima gara".



