Lazio: Fi,'Moody's certifica buon lavoro della giunta Rocca'

"Forza Italia, attraverso il coordinatore regionale Claudio Fazzone e i suoi consiglieri regionali, esprime soddisfazione per la notizia, arrivata nella serata di ieri, della promozione, con un miglioramento dell'affidabilità economica, della Regione Lazio da parte dell'agenzia di rating Moody's. Un risultato notevole frutto di politiche economiche, attuate dalla maggioranza in questo primo anno di legislatura, attente a contenere il debito esistente e a non contrarne di nuovo, ma comunque decise, perché hanno portato a investimenti e a risultati importanti in diversi ambiti. Il giudizio positivo di Moody's è un riconoscimento significativo che certifica non solo il buon lavoro svolto finora dalla giunta Rocca, ma soprattutto che la nostra regione ha finalmente intrapreso la strada giusta per tornare a essere attrattiva per gli investitori. Facciamo dunque i complimenti al presidente Rocca, all'assessore Righini, ai nostri assessori e a tutta la giunta regionale. Forza Italia continuerà a dare il suo contributo, come promesso ai cittadini, nelle scelte volte a rendere più efficiente la nostra regione e a valorizzarne i tanti aspetti virtuosi, con sempre maggiore voglia di essere ancora più centrale nei provvedimenti che verrano presi nei prossimi mesi per affrontare le sfide future".

Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, il capogruppo Giorgio Simeoni, Fabio Capolei, Cosmo Mitrano, Marco Colarossi, Roberta Della Casa e Orlando Tripodi.



