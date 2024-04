Camilli: 'Grande soddisfazione per la designazione di Orsini'

"Esprimo a nome mio e di tutti gli imprenditori del Lazio, la grande soddisfazione per la designazione di Emanuele Orsini quale nuovo presidente di Confindustria", commenta il presidente di Unindustria Camilli.

Unindustria, dice, "ha sempre sostenuto con grande trasparenza e lealtà la candidatura di Emanuele Orsini. La figura del presidente designato ha trovato all'interno di Unindustria una grande unità, che si è tradotta nel voto all'unanimità del nostro consiglio di presidenza. Il largo consenso ottenuto con la votazione di oggi nel consiglio generale è un ottimo auspicio per una Confindustria coesa e pienamente rappresentativa. Le qualità personali ed imprenditoriali di Emanuele Orsini sono un'ulteriore garanzia per affrontare con determinazione le grandi sfide per il sistema delle imprese e per il Paese con uno sguardo attento sia alle politiche nazionali che a quelle europee. Unindustria sosterrà con convinzione questa nuova presidenza ed augura di cuore buon lavoro ad Emanuele Orsini".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA