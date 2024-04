Veglia improvvisata in piazza S. Pietro in ricordo di Wojtyla

Un centinaio di fedeli, tra laici e religiosi, in molti mostrando la bandiera polacca, si sono radunati stasera in piazza San Pietro per una veglia di preghiera in ricordo di Giovanni Paolo II, il pontefice polacco morto esattamente 19 anni fa, il 2 aprile 2005.

Tanti i sacerdoti polacchi che hanno voluto partecipare anche se non si è visto all'ultimo momento il cardinale Konrad Krajewski, polacco anche lui, che era atteso.

Ufficialmente, papa Wojtyla sarà ricordato in Vaticano, il 27 aprile prossimo con una messa in basilica a dieci anni dalla sua canonizzazione.



