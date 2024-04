Scoperta discarica con 11mila kg elettrodomestici nel Viterbese

È stata una pattuglia delle fiamme gialle di Civita Castellana in servizio di perlustrazione sul territorio comunale, a sorprendere l'uomo mentre stava depositando su un terreno una vecchia lavatrice accanto a una distesa di ben 166 elettrodomestici dismessi. Oltre ai rottami di forni e lavatrici usate, sull'area erano accatastati anche ulteriori 1000 kg di rifiuti metallici e plastici, per un totale di 11.000 kg di rifiuti di vario genere ammassati abusivamente.

Per l'uomo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, è scattato l'obbligo di rispettare le prescrizioni atte allo smaltimento dei rifiuti secondo i crismi di legge.

Tuttavia, sono in corso ulteriori indagini, sia per ricostruire la filiera da cui provenivano gli elettrodomestici, che per individuare eventuali altri soggetti coinvolti nell'illecito.



