La nuova campagna di Pucci in attesa della sfilata a Roma

In attesa della sfilata della collezione di Pucci disegnata da Camille Miceli che si terrà Roma, a Palazzo Altemps, il 4 aprile, la maison del Gruppo Lvmh lancia la nuova campagna della collezione Very Vivara, campagna diretta sempre da Miceli.

Le immagini scattate da Mario Sorrenti ritraggono la top model Vittoria Ceretti sullo sfondo di una piscina, mentre riflette l'energia dell'acqua, fonte d'ispirazione dell'iconica stampa di Pucci fin dal 1965, anno in cui è stata disegnata dal marchese Emilio Pucci. Il print geometrico e organico anima costumi da bagno, denim, abiti e accessori.



