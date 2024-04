Il 5 aprile la consegna del Premio Primoli per la fotografia

Il 5 aprile, alle Officine fotografiche (via Giuseppe Libetta 1 a Roma), alle 18 saranno consegnati i premi per la fotografia 2023 e saranno esposti i progetti premiati assegnati dalla Fondazione Primoli.

Ogni anno la Fondazione assegna tre premi internazionali dedicati alla figura del suo fondatore Giuseppe Primoli per promuovere giovani talenti: un premio per la fotografia; due premi letterari, per il romanzo e per la poesia, in lingua italiana e francese. I riconoscimenti sono assegnati da commissioni che si fanno un punto d'onore nell'essere indipendenti da logiche editoriali o accademiche. A garantire l'autorevolezza dei premi è la Fondazione Primoli, che svolge la sua attività da quasi un secolo. A guidarla sono stati tra gli altri Mario Praz, Ettore Paratore e Massimo Colesanti. L'attuale presidente è Roberto Antonelli, autorevole filologo e presidente dell'Accademia dei Lincei.

Il tema del premio 2023 era "La mise en scène". Il primo premio, pari merito, è stato assegnato ai progetti fotografici Choice di Pietro Calligaris e Intersezioni di mondi di Emma Graziani. Entrambi gli autori - si legge nella motivazione - hanno saputo dare un'interpretazione personale del tema proposto dal bando, attraverso l'utilizzo di uno spazio scenico esterno, un'opera immersiva come il cretto di Burri in Choice e un luogo non luogo come una spiaggia in Intersezioni di mondi. Inoltre entrambi i progetti presentano omogeneità estetica, coerenza narrativa e notevoli qualità tecniche, pur differenziandosi nel metodo.

La giuria ha, inoltre, assegnato una menzione speciale a Straticore di Zoe Ferrara per la capacità di entrare nel tema del bando con notevoli capacità estetiche e tecniche attraverso riferimenti pittorici.

La mostra sarà aperta dal 6 al 20 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30 a ingresso libero.



