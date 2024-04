Atp Marrakech: anche Berrettini parte bene

Anche Matteo Berrettini, dopo Flavio Cobolli, comincia bene sulla terra rossa di Marrakech dove si sta svolgendo il torneo Atp 250 'Grand Prix Hassan II' (montepremi di 579.320 euro). Il tennista romano, in tabellone con il ranking protetto, ha battuto per 6-2 6-1, in un'ora e un quarto di gioco, quell'Alexander Shevchenko che da fine gennaio gioca per i colori del Kazakhstan ma è russo.

Prossimo ostacolo di Berrettini sarà lo spagnolo Jaume Munar, n.73 dl ranking Atp contro il quale non ha precedenti.



