Assessora Roma, 'riqualificazione per via di Tor Bella Monaca'

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via di Tor Bella Monaca nel Municipio VI. Il cantiere, iniziato a marzo, è a cura del Dipartimento dei Lavori pubblici Csimu e ha un costo di 3 milioni di euro di fondi del Giubileo. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio.

Le lavorazioni attuali, è spiegato, completano e integrano il precedente stralcio dei lavori e interessano la tratta per circa 3 km, da via Casilina al Gra in entrambi i sensi di marcia. È previsto che gli interventi siano effettuati in orario diurno e notturno, per abbreviare il più possibile i tempi di esecuzione.

In particolare, viene realizzata la riqualificazione profonda del manto stradale, la sistemazione delle griglie ostruite, dei chiusini e delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini dissestati, il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo sfalcio del verde infestante e saranno realizzati anche gli scivoli mancanti sui marciapiedi. Il termine dei lavori è previsto entro luglio 2024.

"Abbiamo avviato un nuovo cantiere su un asse strategico di Roma - commenta l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini -. Con questo lavoro ridiamo all'importante arteria romana la sua piena funzionalità. In questo quartiere - prosegue - stiamo attuando un'importante opera di rigenerazione urbana che porterà alla riqualificazione delle facciate e degli appartamenti del comparto R5. Una fortunata combinazione di fondi giubilari e del Pnrr ci permette intervenire in modo ampio a Tor Bella Monaca come in tutta la città dove stiamo portando avanti con celerità il piano di riqualificazione delle strade".



