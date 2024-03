Piantedosi a Frosinone, 'grave sparatoria, ora misure mirate'

"È stata un'occasione molto importante e molto proficua. È partita dall'ultimo grave episodio della sparatoria in pieno centro ma ci ha dato l'opportunità di compiere una ricognizione generale sui problemi complessivi di questo territorio. Con il prefetto, i procuratori della Repubblica ed i comandanti delle forze di polizia abbiamo fatto un'analisi importante dei temi che affliggono il territorio. Ci siamo dati dalle scadenze che il prefetto porterà al Tavolo di Coordinamento per l'attuazione di provvedimenti mirati": lo ha detto il ministro Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che questa mattina ha presieduto personalmente nel Palazzo di Governo a Frosinone.

Ad invitare il ministro era stato il sindaco Riccardo Mastrangeli, ricevuto al Viminale dopo la vicenda del 9 marzo scorso quando due gruppi albanesi si sono affrontati in un bar del centro di Frosinone, innescando una sparatoria finita con un morto e tre feriti.

Il sindaco ha ringraziato il ministro "per la sua presenza, con la quale i cittadini di Frosinone, in un momento così difficile, hanno avuto la chiara percezione della vicinanza da parte dello Stato".



