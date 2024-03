A Pasqua a Zoomarine alcuni protagonisti di Mare Fuori

Curiosità e retroscena della seguitissima Mare Fuori raccontate da alcuni dei protagonisti al Parco Zoomarine il 30 marzo 2024. Una sorpresa di Pasqua per il pubblico del parco che potrà seguire il talk show (incluso nel biglietto e fino ad esaurimento posti) con Beppe (Vincenzo Ferrera), Milos (Antonio D'Aquino), Alina (Yeva Sai).

Ad allietare le tre giornate di festa del parco alle porte di Roma anche il nuovo show acrobatico dei tuffatori, le attrazioni aperte (compresa una parte acquatica con la piscina Punta Cana, Acquasplash e Blue River), dimostrazioni educative con gli animali. Il 31 marzo per i più piccoli arrivano anche Bing e Flop, per la prima volta a Zoomarine. Grande attesa poi l'1 aprile per il nuovo show di Charlotte M., l'amatissima you tubers beniamina di ragazze e ragazzi.

Il parco, diretto da Alex Mata, inoltre ha annunciato che la coppia di pinguini sudafricani Bianca e Nino ha dato alla luce il piccolo Ice.



