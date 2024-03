Pnrr, patto Campidoglio-Finanza per prevenire irregolarità

È stato siglato oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, il protocollo d'intesa fra Roma Capitale e il Comando Regionale della Gdf che prevede la condivisione delle informazioni necessarie alla prevenzione di frodi, corruzione, doppi finanziamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno dei processi di assegnazione dei fondi. Il principale patrimonio informativo oggetto del Protocollo è costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"A Roma i fondi del Pnrr sono tanti e devono essere monitorati attentamente - ha detto Gualtieri - Siamo soggetto attuatore per 279 progetti per oltre 1 miliardo che generano progetti per 2 miliardi, e se si aggiungono i bandi della Città Metropolitana si arriva a 2,4 miliardi. Noi siamo tenuti a essere rapidi ma questo non significa dare scarsa attenzione ai profili di legalità sapendo che a Roma ci sono associazioni criminali che cercano di infiltrarsi e che dobbiamo tenere fuori dall'amministrazione. Potremo consentire alla Finanza dei controlli attenti avvalendoci della loro formazione, una pluralità di interventi per questa stagione di attuazione del Pnrr, che ora sta entrando nel vivo".

Nel dettaglio, Roma Capitale metterà a disposizione della Guardia di Finanza notizie, informazioni e analisi e potrà fornire input informativi utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi. I Reparti del Comando Regionale potranno utilizzare gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari. Inoltre i Comandi del Corpo segnaleranno a Roma Capitale le risultanze degli interventi. L'accordo prevede infine riunioni periodiche per individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, monitorare le attività svolte e fare il punto sui risultati raggiunti.

"Siamo felici di questo protocollo - ha commentato il generale Pomponi - Noi abbiamo come compito la tutela dei bilanci italiani e europei e il corretto utilizzo del denaro pubblico perché gli sprechi non ce li possiamo davvero permettere. Il Pnrr è diventato il tema principale del bilancio nel campo delle uscite: non si vedeva dal Piano Marshall un tale volume. L'azione repressiva e sanzionatoria non basta. Ora entriamo nella fase cruciale, è il momento che rischia di essere più insidioso. Dobbiamo - ha concluso - prevenire gli sviamenti dei finanziamenti dalle corrette destinazioni".



