Brutta avventura per un produttore cinematografico americano ieri sera a Fiumicino. Mentre era a cena in un ristorante, i ladri hanno infranto i finestrini dell'auto in sosta e rubato all'interno circa 4mila euro in contanti e due Rolex del valore di 40mila euro. Indaga la polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA