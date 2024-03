Si era impigliato in una recinzione di filo spinato, rimanendone intrappolato. Disavventura a lieto fine per un cavallo adulto soccorso dai vigili del fuoco di Civitavecchia, dopo la segnalazione di un passante, in via Lerici, a Santa Marinella, sul litorale nord di Roma. I vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono riusciti a liberare l'animale, risultato poi in buone condizioni, solo un po' affaticato per la prolungata disavventura.



