Pnrr, protocollo Provincia di Frosinone e Guardia di Finanza

Un protocollo d'intesa attraverso il quale monitorare e vigilare sull'attuazione dei progetti finanziati in Ciociaria dal Pnrr: lo hanno siglato oggi La Provincia ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone.

L'accordo prevede un tempestivo e sistematico flusso informativo della Provincia che fornirà in tempo reale alla Guardia di Finanza ogni informazione ritenuta rilevante per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, le misure ed i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento.

A siglare il documento sono stati il presidente della Provincia Luca Di Stefano ed il colonnello Cosimo Tripoli comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Nel corso dell'iniziativa è stato spiegato che lo scopo del protocollo è quello di "instaurare una reciproca collaborazione ed operare sinergicamente per garantire l'uso lecito delle risorse destinate alla provincia di Frosinone per la realizzazione degli interventi previsti dalle missioni del Pnrr".

Per il presidente Luca Di Stefano "il coordinamento con la Guardia di Finanza è un valore aggiunto all'attività che l'Ente svolge, a garanzia dei procedimenti ed a tutela dell'interesse pubblico". Secondo il colonnello Cosimo Tripoli, il protocollo consentirà "di disporre di un'informazione più profilata tale da indirizzare meglio l'azione istituzionale del Corpo".

L'accordo rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi del Pnrr e, comunque, fino al 31 dicembre 2026.



