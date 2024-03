Mollicone: teste, amica mi disse che era in caserma quando sparì

"Annarita Torriero mi disse che il giorno in cui scomparve Serena, il primo giugno del 2001, lei si trovava nella caserma per portare alcune cose a Santino Tuzi e mi raccontò di avere visto li la ragazza". E' quanto ha affermato, davanti ai giudici della Corte d'assise di Appello di Roma, Sonia Da Fonseca, sentita come testimone nel processo di secondo grado. Il teste ha riferito le affermazioni fatte dalla donna che aveva avuto una relazione con il carabiniere Tuzi poi morto suicida nel 2008. Nel processo è imputata, tra gli altri, l'intera famiglia Mottola.

"Torriero si era trasferita nella casa popolare di Ceprano - ha aggiunto Da Fonseca - , quando la madre era morta, abitavamo sullo stesso pianerottolo ma prima di quel momento l'avevo vista solo qualche volta". Il testimone ha aggiunto che varie volte ha "incontrato Santino o per le scale o sul pianerottolo, veniva a trovare Annarita. Lei andava spesso in caserma quando Santino la chiamava perché aveva bisogno di qualcosa".



