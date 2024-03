Lazio: la settimana in consiglio dal 25 al 29 marzo

Questa la settimana dal 25 al 29 Marzo in consiglio regionale del Lazio: - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI - Lunedì 25 marzo ore 10.30 - sala Di Carlo, III Commissione - Vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

Illustrazione, da parte della Presidente del Corecom Lazio, della relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulle attività svolte nel 2023 e aggiornamento sullo stato di attuazione delle azioni inserite nel programma delle attività per il 2024.

- Martedì 26 marzo ore 10 - sala Etruschi IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio Ore 11 - sala Latini I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia All'ordine del giorno un'audizione: Proposta di legge regionale n. 122 dell'11 dicembre 2023 concernente: "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato".

Ore 15 - sala Etruschi IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio Audizione sul tema: "Diritto allo studio, criticità sollevate da studentesse e studenti".

Ore 16 - sala Etruschi VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare All'ordine del giorno l'esame finale della proposta di legge regionale n. 132 del 9 febbraio 2024 concernente: "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare".

- Mercoledì 27 marzo ore 11 - sala Latini V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo.

All'ordine del giorno l'esame finale della proposta di legge regionale n. 55 del 26 luglio 2023 concernente: Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio.

- Giovedì 28 marzo ore 14.30 - sala Latini I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia All'ordine del giorno l'esame dell'articolato della proposta di legge regionale n. 42 del 12 luglio 2023 concernente: "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa degli studenti. Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione Lazio", di iniziativa del consigliere Tripodi.



