Federer torna a Roma, matrimonio glam al Foro Italico

Occhiali da sole e un completo interamente bianco quasi fosse Wimbledon, ma lo scenario non era né l'erba dell'All England Club, né Londra. Roger Federer è tornato a Roma. Più precisamente in quel Foro Italico che lo ha visto finalista quattro volte agli Internazionali senza mai però riuscire a vincerli. Perché si possono possedere 20 titoli slam ed esser solamente sedotti dal fascino della terra rossa romana senza però riuscire a domarla fino in fondo. Eppure varcando i cancelli del Foro Italico sembra che il tempo si sia fermato, sotto il braccio ha la sua inseparabile Wilson, ma oggi al Foro è solo un ospite di uno dei suoi migliori amici che domani si sposerà nella Capitale. Impossibile, però, avvicinarlo, il vincolo di riservatezza firmato dalla società che organizza l'evento blocca tutti, o quasi, gli occhi e le telecamere indiscrete.

Anche per gli addetti ai lavori niente foto o selfie, nonostante qualcuno ci sia riuscito eludendo i controlli. Roger era atteso per le 11.30, e da svizzero non si è fatto attendere, arrivando in largo anticipo. Ma lui a Roma è da ieri sera e ci resterà fino a domenica. La mattinata l'ha passata supervisionando il torneo sui campi 5, 6, 7 e 8 del Foro Italico, creato appositamente per gli invitati, oltre un centinaio, suddivisi in quattro gironi, ognuno con un nome di un piatto italiano (Ossobuco, Spaghetti, Panettone e Risotto). Tra una chiacchierata e l'altra anche il tempo di qualche scambio.

La forma fisica sembra quella dei bei tempi, così come il rovescio, rigorosamente a una mano. Poi il pranzo e il soggiorno romano che proseguirà anche con una cena questa sera in un noto ristorante della Capitale interamente riservato a sua Maestà Federer. E chissà che da Roma non possa ripassare anche verso maggio, quando sugli stessi campi calcati oggi ci saranno gli Internazionali, magari condendosi a quei tifosi ai quali il blitz di questi giorni è stato tenuto segreto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA