Camera Commercio, 'da Istat dati record per occupazione Roma'

I dati Istat indicano, nel 2023, un netto miglioramento del mercato del lavoro a Roma e provincia, con un forte aumento degli occupati e del tasso di occupazione.

Gli occupati sono stati 1 milione e 819mila: il dato più alto di sempre, 50mila in più rispetto al 2022 e ben 95mila in più rispetto al 2021. Il tasso di crescita degli occupati nel 2023 è stato del 2,9% (media Italia +2,1%). Gli indicatori dell'occupazione ci dicono che sono stati del tutto recuperati e superati i livelli pre-pandemia del 2019. Lo rende noto la Camera di Commercio di Roma.

Il tasso di occupazione a Roma e provincia è salito al 65,3%: il valore più alto di sempre (cfr. media Italia 61,5%), in aumento di 1,7 punti rispetto al 2022. Il tasso di occupazione femminile è salito al 58% (cfr. media Italia 52,5%) anche qui un valore mai raggiunto prima (vedi figura 1 e 2). Gli occupati sono aumentati di 32mila unità nel settore dei servizi (+2,1%), di 8 mila sia nell'industria manifatturiera (+7,2%) sia nelle costruzioni (+8,6%) e di 2 mila nell'agricoltura (+13,1%).

Le persone in cerca di occupazione sono 125mila, 16mila in meno rispetto al 2022. Il tasso di disoccupazione scende al 6,6% (cfr. media Italia 8,1%). Il tasso di disoccupazione giovanile allargato (15-34 anni), scende all'11,3%, quasi dimezzato in due anni (cfr. 20,4% nel 2021 e 14,5% nel 2022).



