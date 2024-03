Al via i corsi alla Caverna di Platone

Sarà la psicoterapeuta Katriona Munthe a illustrare sabato 23 marzo i corsi organizzati dalla Caverna di Platone, associazione culturale multimediale di Roma, nata con l'artista e drammaturgo Lorenzo Ostuni. Il programma d'insegnamento prevede laboratori di psico-teatro, arte, musica per immagini e meditazione, corsi aperti a tutti per accrescere la conoscenza di sé attraverso il linguaggio del corpo o la complessità del simbolo. L'associazione si propone di preparare al percorso di certificazione di 'Biodrammatista': l'accreditamento al primo livello di specializzazione consente di lavorare come mimo nel Teatro Trasformativo a Roma e di partecipare come professionista alle attività di The Biodrama Institute of San Francisco, in California. Questi, nello specifico, i corsi: 'Scienze del Simbolo', dove Katriona Munthe offre incontri di gruppo sul percorso dei sistemi simbolici di Lorenzo Ostuni per ritrovare, tra passato e presente, la propria integrità. 'Meditazione', con Alberto Rinieri che spiega la pratica Yogananda come viaggio interiore per favorire il benessere nella vita e avanzare lungo un sentiero spirituale.

'Magia della Maschera' è un laboratorio teatrale con Barbara Gerini che illustra l'uso della maschera neutra nel mimo come strumento per scoprire se stesso e trasmettere agli altri le emozioni di un personaggio. 'Autobiografia Mitica' con Sista Bramini è il racconto nei ricordi evocati dal mito, in un cammino che dall'esperienza vissuta porta alla rappresentazione dell'autobiografia. 'Vedic Art' è un labortaorio artistico di Christine Persson che libera la creatività nel gesto del disegno e nel colore, guidati dalla saggezza dei testi Vedici per sentirsi parte dell'universo. Infine 'Musica per immagini' è un corso di Max Pace aperto a musicisti e creativi per accordare la composizione a un'immaginazione videografica, con le più nuove risorse multimediali del teatro.



