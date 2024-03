Rettore Roma Tre, 'sì al dialogo, no alla violenza'

"Le università sono luoghi di dialogo, discussione, aperti a tutti. L'importante è che le opinioni siano riportate ragionevolmente e ciò che ripudiamo è la violenza, per il resto si può parlare di tutto. L'università è un luogo sempre aperto al confronto, non va bene quando ci sono episodi di violenza, sia essa verbale o non verbale, quando è impedito a qualcuno di parlare; faremo in modo che questo non succeda e che ci sia un confronto anche su posizioni diverse ma dove le opinioni si possono tutte esprimere". Così Massimiliano Fiorucci, rettore dell'Università Roma Tre, fuori dalla sede della Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane.





