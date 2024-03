Mattarella a giovani di Ostia, quartiere bellissimo grazie a voi

"Questo quartiere è bellissimo perché ci siete voi che siete davvero i protagonisti della vita qui, vi esprimete, vi realizzate guardando al futuro. Con l'impegno in questo comitato di essere padroni del futuro di questo quartiere, di organizzarlo al meglio possibile e farlo sviluppare in modo conforme alle esigenze dei ragazzi che crescono. La vostra volontà riuscirà a superare ogni ostacolo.

Voi siete un risultato di questo quartiere e siete un magnifico risultato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i ragazzi del Punto Luce di Save the Children a Ostia. Il presidente, dopo aver ricevuto due doni dai ragazzi dei laboratori di artigianato e di fumetto del centro, ha detto: "grazie per questi doni, questo esprime un'ispirazione artistica molto bella".



