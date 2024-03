La magia del pianoforte, Nikolai Lugansky a Roma

Nikolai Lugansky, pianista di profondità e versatilità straordinarie, è il protagonista dell' appuntamento che l' Istituzione Universitaria dei Concerti propone il 23 marzo alle 17.30 nell'Aula Magna della Sapienza.

In programma pagine di Mendelssohn, Chopin, Rachmaninov e la trascrizione lisztiana della Morte di Isotta di Wagner. Il musicista russo, noto per le sue interpretazioni di Rachmaninov, Prokofiev, Chopin e Debussy, ha rapporti da lungo tempo con grandi direttori e le principali orchestre internazionali. Nel 2023, nel 150/o anniversario della nascita di Rachmaninov, ha eseguito tutte le principali opere esegue solistiche del compositore in un ciclo di tre concerti al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi e alla Wigmore Hall di Londra. Altre esibizioni singole hanno luogo a Vienna, Bruxelles, Berlino, Praga e al Concertgebouw di Amsterdam. Descritto da Gramophone come "l'esecutore più innovativo e fulmineo di tutti", Lugansky ha vinto molti riconoscimenti per i suoi dischi. Il cd di recital con le Sonate per pianoforte di Rachmaninov ha vinto il Diapason d'Or, mentre la sua registrazione di concerti di Grieg e Prokofiev con Kent Nagano e la Deutsches Symphonie-Orchester Il concerto sarà preceduto da 'Cantare "senza parole": il pianoforte di Mendelssohn, Chopin e Rachmaninov', guida all'ascolto tenuta dalla musicologa Maria D'Agostino, nell' Aula Multimediale, Palazzo del Rettorato dalle 16:40 alle 17:15.





