Baglioni nominato Cavaliere di Gran Croce da Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Claudio Baglioni Cavaliere di Gran Croce, Ordine al Merito della Repubblica - primo tra gli Ordini cavallereschi nazionali - la più alta e importante onorificenza concessa e conferita dal capo dello Stato per benemerenze acquisite in campo artistico, professionale, sociale e umanitario.

Sessant'anni di carriera, grazie a un linguaggio sempre ispirato, poetico, intenso - sia nella musica che nelle liriche - Baglioni - si legge in una nota - è divenuto interprete e portavoce, tra i più raffinati e amati, di importanti valori morali, umani, civili e sociali, riuscendo a coinvolgere, far riflettere e appassionare generazioni, culture e visioni esistenziali talvolta profondamente diverse tra loro. Una testimonianza particolarmente significativa di valori fondamentali quali l'amore, la libertà, la dignità e l'inviolabilità della persona umana, i diritti civili, l'integrazione - unica risposta efficace alla ferale incultura della disintegrazione - lo spirito europeista - testimonianza culminata in un concerto esclusivo tenuto davanti al Parlamento Europeo, riunito in seduta plenaria - la solidarietà - attraverso la partecipazione a tutte le più importanti iniziative nazionali e internazionali - e la pace, più volte pubblicamente testimoniata e invocata in molti, appassionati, interventi autografi sulle pagine dei principali organi di informazione del nostro Paese.



