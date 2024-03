Romics, dagli 85 anni di Batman a Matteo Paolillo

Un tributo a Batman in occasione dell'85/o anniversario del cavaliere Oscuro; gli omaggi fra gli altri ai 75 anni del settimanale Topolino e ad Akira Toriyama, il mangaka, scomparso prematuramente a marzo, creatore di universi come Dr. Slump & Arale e Dragon Ball, che verrà celebrato anche dai cosplayer; il cinquantenario di Happy Days e i 50 anni dal debutto della serie animata di Heidi, diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki (la sua Ghibli ci sarà anche con incontri speciali e un pop up store per il merchandise ufficiale, in occasione dell'Oscar a Il ragazzo e l'airone). Sono fra gli eventi della nuova edizione di Romics, Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, dal 4 al 7 aprile con oltre 70.000 mq espositivi alla Fiera di Roma.

I Romics d'oro andranno a Simone Bianchi, Vanna Vinci, Riccardo Zara, Dan Panosian e Dylan Cole, protagonisti anche con mostre e incontri. Bianchi (autore anche del poster ufficiale, dedicato all'uomo pipistrello) "è una figura straordinaria legata al disegno dei supereroi, come Batman Superman, Spider-man ma anche a Star Wars con George Lucas che ha acquistato alcune delle sue creazioni originali" spiega Sabrina Perucca, direttrice artistica di Romics. Vanna Vinci, è autrice fra le altre di La bambina filosofica e delle biografie a fumetti di figure come Callas e Frida Kahlo. Riccardo Zara è cantante dei Cavalieri del Re, band che ha creato famose sigle televisive di cartoni animati, dall'Uomo tigre a Lady Oscar.

Panosian, fumettista, fra gli altri, per Marvel e Dc Comics, è anche autore per videogames pubblicità e serie tv. Dylan Cole è il production designer e art director di Avatar e Avatar - La via dell'acqua.

Tra i protagonisti degli incontri c'è Matteo Paolillo di Mare Fuori che parlerà del rapporto tra musica e serialità. Grande spazio ad anteprime ed esperienze immersive su produzioni per piccolo e grande schermo. Fra gli altri, gli eventi di Rai Kids per Sapiens? di Bruno Bozzetto e la serie animata su I Ronfi; i viaggi unici in film in arrivo come Ghostbusters - Minaccia Glaciale e Civil War o nella serie di Disney+ X-men 97.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA