Rocca, 'mia coalizione unita, risultati su sisma e sanità'

"Qui con me al tavolo ci sono i capidelegazione dei partiti in giunta e la vicepresidente Angelilli. Qui c'è una squadra che si è mossa con spirito di unita e collaborazione, le diverse identità sanno collaborare e fare sintesi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nel corso della conferenza stampa sul primo anno di amministrazione.

I tre risultati principali di questo anno di governo sono "sicuramente l'attenzione sul sisma, una accelerazione di cui vado orgoglioso. Poi la nuova rete ospedaliera che entro 18 mesi porterà al 3 per mille reale i posti letto su tutto il territorio regionale. Infine c'è il lavoro enorme, purtroppo non 'vendibile', che c'è stato dietro all'inserimento che stiamo facendo in questi giorni dei 4 milioni di prestazioni da privato che prima nessuno aveva mai osato fare e sono sicuro che avrà un impatto importante sulle nostre liste d'attesa", ha spiegato. "Voglio sintetizzare un anno di lavoro con una immagine: stavo firmando a Rieti un protocollo e ho visto un sorriso diverso del sindaco di Amatrice. In quella soddisfazione mi sono sentito ripagato di un anno di lavoro. Avevamo preso un impegno con un territorio ferito e vedere uno sguardo fiducioso è stato il momento più bello", ha osservato Rocca.



