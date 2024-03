'L'impero della natura. Una notte al Parco del Colosseo' su Sky

Presentato all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, arriva il documentario Sky Original L'impero della natura. Una notte al parco del Colosseo, in esclusiva dal 24 marzo su Sky Nature e in streaming su NOW.

All'ombra del Colosseo, tra i ruderi del vecchio impero, si nasconde un ecosistema unico al mondo. Con un accesso esclusivo al Parco Archeologico del Colosseo, il documentario mostra le vite di numerose e insospettabili specie animali che hanno fatto di gloriose rovine e millenari monumenti la loro nuova casa, un habitat naturale per animali selvatici. Da qui l'uomo è scomparso, lasciando unica traccia di sé nelle gigantesche rovine e negli splendidi monumenti della sua gloria passata. Il nuovo Impero è della Natura. I soli esseri umani che vi mettono piede, quando i turisti vanno via, sono i biologi e naturalisti che monitorano le specie presenti, alcune particolarmente rare e difficilmente visibili. I templi e le colonne, i maestosi palazzi, gli archi trionfali e le fonti sacre del Foro Romano e del Palatino, sono ora rupi o pareti rocciose, tane, stagni, nidi e nascondigli. Accompagnati da audaci esploratori, sarà possibile vivere incontri ravvicinati con splendenti rospi smeraldini, granchi imperiali, conigli eremiti, temibili calabroni e tanti altri sorprendenti abitanti di questo pianeta nascosto. La loro evoluzione nel cuore di Roma documenta come la Natura si adatti ai caotici e difficili ambienti urbani e come far fronte alle sfide del nuovo millennio per salvare la nostra terra. Una produzione Sky e Brandon Box in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e MiC, scritto da Luca Lancise, regia di Luca Lancise e Marco Gentili. Il documentario Sky Original è in esclusiva su Sky Nature dal 24 marzo e in streaming solo su NOW.



