Celli e consiglieri Roma, sopralluogo a cantiere metro Venezia

La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, i capigruppo capitolini e i componenti della commissione Mobilità hanno visitato questa mattina il cantiere della nuova stazione Venezia della Metro C.

Con loro l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e i rappresentanti di Roma Metropolitane e del Contraente Metro C Scpa.

"E' stata una preziosa occasione per vedere da vicino uno dei cantieri più importanti a Roma - ha commentato Celli - Abbiamo avuto il coraggio e la determinazione di far partire questa grande opera guardando al futuro, a prescindere da chi amministrerà e da chi la inaugurerà. La stazione di Piazza Venezia è il simbolo del piano di trasformazione che la nostra amministrazione ha avviato e sta realizzando. Non solo rappresenta un progetto di altissimo livello tecnologico e ingegneristico, ma permetterà anche di ricucire il centro alla periferia: basti immaginare che, attraverso la linea C della metro, una consistente parte di popolazione della periferia est potrà raggiungere il cuore della città con un solo mezzo, con evidenti risvolti positivi e miglioramento della qualità della vita. Sarà anche un autentico scrigno storico-artistico - conclude Celli - uno spazio museale visitabile dai viaggiatori all'interno del quale verrà ricostruito il tracciato originale della via Flaminia. Insomma, Roma si mette in movimento e guarda al futuro. Ringraziamo le maestranze e tutti coloro impegnati in questa bella impresa".

"Andrea Sciotti, Rup della Linea C e direttore tecnico di Roma Metropolitane - aggiungono la capogruppo Pd Valeria Baglio e i presidenti dem delle commissioni Mobilità e Bilancio Giovanni Zannola e Giulia Tempesta - ci ha illustrato gli interventi e abbiamo visto all'opera l'idrofresa più grande d'Europa, costruita appositamente per scavare le pareti perimetrali della nuova stazione metropolitana, pesa più di 180 tonnellate e ci consente di arrivare fino a 85 metri di profondità. C'è una squadra enorme che sta lavorando dietro questo grande progetto che ci permetterà di raggiungere un alto livello di efficienza delle linee metro. Sappiamo dei disagi inevitabili dovuti al cantiere ma siamo certi che il futuro della città passa anche per queste opere straordinarie. Avremo una stazione moderna che ospiterà anche parte delle strutture antiche che verranno rinvenute nel corso dello scavo: una nuova attrazione culturale e turistica per una Capitale più forte e proiettata verso il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA