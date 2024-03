Csa, Polizia Locale pronta allo sciopero contro ddl sul riordino

Il Csa, sindacato delle Polizie Locali, ha proclamato lo stato di agitazione per manifestare la propria contrarietà al disegno di legge del ministro Piantedosi per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale. "Il ministro - si legge in una nota - ha predisposto il disegno di legge delega senza incontrare e ascoltare le parti sociali in rappresentanza dei lavoratori".

"Già negli scioperi nazionali del 2015, 2016 e 2019, le donne e uomini della Polizia Locale hanno chiesto dignità attraverso il riconoscimento dello status in regime di diritto pubblico e con l'equiparazione previdenziale, assistenziale e infortunistiche al pari delle forze di polizia dello stato a ordinamento civile e non una mera e umiliante subalternità - spiegano il segretario generale Francesco Garofalo e il coordinatore nazionale Stefano Lulli -. La polizia Locale ha un ruolo determinante nella sicurezza urbana per garantire la tutela dei cittadini, operando con organici sempre più ridotti per effetto delle restrizioni legislative sulla spesa del personale che non permettono neanche la copertura del turn over sui pensionamenti. con l'avviso della mobilitazione, il sindacato chiede al governo la convocazione di un tavolo con le parti sociali per confrontarsi su una riforma di legge che dia le giuste risposte alle donne e uomini della polizia locale".





