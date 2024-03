Mostra fotografica racconta il backstage dell'Opera di Roma

Trentatré fotografie in bianco e nero esposte al Teatro dell'Opera di Roma che raccontano la complessità ed il duro lavoro nel backstage di tanti professionisti che rendono possibile la realizzazione e la messa in scena di complesse opere teatrali. Da questa idea del fotografo romano Fabrizio Sansoni nasce "Mano d'Opera" un progetto fotografico realizzato in 3 anni dietro le quinte del teatro dell'Opera di Roma. Nelle foto non si vedono i volti ma solo i particolari della manualità e della grande professionalità degli addetti ai lavori che ogni giorno permettono agli spettatori di godersi lo spettacolo. "Mano d'Opera" è un progetto fotografico che vuole contribuire alla divulgazione visiva dei processi creativi degli spettacoli, volgendo lo sguardo a tutte le maestranze - tecniche, artigianali, sceniche, artistiche e di coordinamento - che operano dietro le quinte. Il teatro, ieri come oggi, è un luogo complesso dove si intessono relazioni sociali e culturali.

Coloro che abitano il boccascena, le quinte, i foyer e i laboratori compongono e animano una comunità che partecipa al processo di produzione artistica. L'arte teatrale non si esaurisce nel prodotto finale ma trova la propria origine nelle lavoratrici e lavoratori del Teatro Costanzi. "Mano d'Opera" vuole quindi rendere visibile questo mondo di professionalità e competenze solitamente nascosto, sensibilizzando gli spettatori nei confronti della complessità e delle diverse dimensioni che si intrecciano all'interno del Teatro dell'Opera di Roma.





