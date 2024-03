Lazio si prepara per Frosinone, tre le assenze

Pur senza lo staff tecnico legato a Maurizio Sarri, i cui membri si sono tutti dimessi oggi, la Lazio è tornata in campo per preparare la sfida col Frosinone.

Il neo allenatore Giovanni Martusciello ha guidato la squadra a due giorni dalla trasferta ciociara senza tre pedine: Ivan Provedel (il cui infortunio contro l'Udinese gli costerà un mese di assenza), più i lungodegenti Patric e Rovella, assenti rispettivamente da cinque e sette turni di campionato ma non ancora arruolabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA