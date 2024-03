Frosinone: tante assenze in difesa ma Valeri recupera

Una buona notizia per il Frosinone in vista della delicata gara di sabato sera in casa contro la Lazio. Il terzino sinistro Valeri, infortunatosi nella gara col Sassuolo, è rientrato parzialmente in gruppo e potrebbe recuperare. Tra l'altro Valeri è romano, tifoso della Lazio ed a fine stagione potrebbe tornare nel club biancoceleste dove ha militato nelle giovanili. Insomma una gara speciale al quale tiene in maniera particolare.

Per il tecnico, Eusebio Di Francesco, sarebbe un recupero importante in una difesa che già lamenta assenze pesanti come Marchizza, Oyono, Bonifazi e Lusuardi. Valeri, approdato in Ciociaria dalla Cremonese a gennaio, ha offerto finora buone prestazioni garantendo tanta spinta sulla fascia e buona personalità. Al suo posto, se dovesse restare in panchina, è pronto a giocare Lirola in una retroguardia composta anche da Zortea, Okoli e Romagnoli. Non è da escludere il ricorso della difesa a tre per avere maggiore copertura contro un'avversaria di grande qualità.

Per il resto non mancano i dubbi nel Frosinone che cerca punti salvezza dopo esser scivolato in zona retrocessione. Di Francesco potrebbe cercare nuove soluzioni ed energie rilanciando qualche giocatore che per infortuni e scelte tecniche era rimasto ai margini. È caso dei giovani attaccanti Cuni ed Ibrahimovic, già impiegati nel finale di gara col Sassuolo (Cuni ha conquistato il rigore fallito da Kaio Jorge).

Contro la Lazio potrebbero avere maggiore spazio come è avvenuto nel girone di andata quando sono stati protagonisti di ottime gare (decisivi i loro gol contro l'Empoli).



