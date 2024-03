Lazio: ritiro già finito dopo colloquio staff-dirigenza

Il ritiro della Lazio è durato meno di 24 ore: dopo 24 ore burrascose, tra le dimissioni improvvise di Maurizio Sarri e l'affidamento del ruolo di allenatore a Giovanni Martusciello, in mattinata la dirigenza biancoceleste ha optato, dopo un colloquio con lo staff tecnico, per far terminare in anticipo il ritiro dopo l'allenamento, diretto dal nuovo tecnico.

Il ritiro non aveva una funzione punitiva ma era stato deciso solo per consentire un confronto tra Sarri e la squadra dopo la sconfitta con l'Udinese. Con le dimissioni del tecnico e l'ufficialità arrivata stamani del cambio in panchina, il ritiro non aveva più senso. I giocatori torneranno a casa propria, ma dietro questa decisione - trapela dal club - non c'è la volontà di tenere una linea morbida nei confronti dei giocatori, che si erano scagliati contro la scelta del ritiro. Per domani è previsto un ulteriore allenamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA