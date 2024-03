Enit e comuni, nasce la rete delle città medievali

Nasce la rete delle Città medievali italiane, 28 comuni suddivisi in 10 regioni, caratterizzati da un rilevante patrimonio materiale e immateriale del Medioevo. Il progetto, firmato con Enit, mira a sviluppare e digitalizzare il turismo incentrato sull'autenticità medievale dei luoghi oltre a promuovere un calendario di eventi e rievocazioni storiche di assoluta eccellenza. "E' un sodalizio importante - commenta Renato Chiti, destination manager di Medieval Italy -che vuole rendere fruibile e popolare il Medioevo attraverso eventi storici e rievocazioni, da aprile a ottobre". Con Viterbo come capofila della rete, Enit fornirà il proprio supporto nella pianificazione di indagini, nell'organizzazione di workshop sull'area tematica del 'turismo delle tradizioni' e sulla comunicazione. "Vogliamo promuovere le specificità, le unicità dei singoli territori - commenta Sandro Pappalardo, consigliere Enit - e allargare il protocollo ad altri borghi, perché dagli ultimi dati emerge un forte interesse per i territori interni e per le rievocazioni storiche che offrono". "Il Medioevo è un elemento attrattivo - spiega Daniele Sabatini, consigliere della regione Lazio - anche per i turisti che arrivano dall'estero.

L'accordo con Enit e la nascita della rete porteranno più risorse per poter valorizzare al meglio le rievocazioni storiche". "Presto avremo una legge sulle rievocazioni - commenta Eleonora Pace, consigliere della regione Umbria - per avere un quadro normativo e un modello di riferimento nazionale.

Con questa rete facciamo squadra e con la legge faremo un salto di qualità nella promozione". Le città medievali che fanno parte della rete sono Pistoia, Prato, Fucecchio, Calenzano, Volterra, Incisa Scapaccino, Ariano Irpino, Fermo, Monteriggioni, Serravalle Pistoiese, San Gimignano, Sutri, Civita di Bagnoregio, Cairo Montenotte, Anagni, Boville Ernica, Stroncone, Vitorchiano, Tarquinia, Mandas, San Gemini, Viterbo, Narni, Bevagna, Perugia, Santa Fiora, Scurcola Marsicana e Pandino.

Come capofila il comune di Viterbo ha presentato la VI edizione del Festival dei Luoghi Medievali, il 22 marzo a Palazzo dei Priori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA