Omaggio a Venezia, a Roma il violoncello di Giovanni Sollima

L'Istituzione Universitaria dei Concerti presenta il 12 marzo alle 20:30 nell'Aula magna della Sapienza il progetto del violoncellista e compositore Giovanni Sollima che, con Il Pomo d'Oro e Federico Guglielmo violino concertatore, propone un programma d'ispirazione mediorientale dal titolo Al bubduqyyia - Il Concerto Perduto, con composizioni dello stesso Sollima e di Vivaldi accostate a musiche tradizionali albanesi e cipriote.

Sollima, tra i musicisti più originali della scena internazionale, non è solo un virtuoso del suo strumento, è anche un compositore, un eccezionale scopritore, trasformatore ed esecutore di tradizioni musicali popolari ormai scomparse. Il suo modo di suonare, altamente energico e comunicativo, riesce sempre a sorprendere. "Questo concerto - spiega - è concepito come un omaggio a Venezia, che riprende nel titolo l'antico nome della città, quale luogo di convivenza di comunità e culture diverse, provenienti dal Mediterraneo, dalle terre del Nord, dal Levante. Il concerto si articola quindi in uno straordinario lavoro di montaggio di frammenti del passato, della musica classica (Vivaldi, Tartini) e popolare, con l'obiettivo di aprire le composizioni a possibilità inedite". Giovanni Sollima suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679). Fondato nel 2012, Il Pomo D'Oro è caratterizzato da un'autentica interpretazione delle opere e delle composizioni strumentali del periodo Barocco e Classico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA