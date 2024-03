Il Premio Arte Sostantivo Femminile 2024 alla Gnam di Roma

La fumettista Bianca Bagnarelli, l'imprenditrice Monica Biagiotti, la soprano Eleonora Buratto, la presidente del Museo Egizio Evelina Christillin, la scrittrice Teresa Ciabatti, l'imprenditrice e designer Carlotta de Bevilacqua, la linguista Valeria Della Valle, l'artista Francesca Leone e la corografa Francesca Pennini hanno ricevuto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma il 'Premio Arte Sostantivo Femminile 2024', giunto alla 16/a edizione.

Il riconoscimento, ideato dall'associazione A3M-Amici dell'Arte Moderna a Valle Giulia, mecenati della Galleria Nazionale, celebra l'impegno e il talento delle donne nel panorama culturale, artistico e imprenditoriale nazionale e internazionale. Per la prima volta il premio è stato assegnato a nove donne, e non otto come di consuetudine, per acclamare lo straordinario lavoro di chi è riuscito a emergere in una società in cui la parità di genere non è ancora raggiunta e con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri obiettivi e a realizzare il proprio potenziale.

"L'arte ha il potere di celebrare il concetto di diversità in molteplici modi - ha commentato Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione A3M -. Attribuire ogni anno, proprio nel nome dell'arte, questo premio a donne che, grazie alla loro unicità, si sono distinte in settori così diversi fra loro, significa non solo premiarne il talento e l'impegno, ma anche contribuire a difendere i valori della diversità e dell'inclusione in una società che ci vorrebbe sempre più omologati, ma senza riconoscere a tutte eguali diritti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA