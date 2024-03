Alì Babà e i Quaranta ladroni, fiaba musicale a Santa Cecilia

"Moltissimi anni fa, nel lontano Oriente, c'era un bellissimo paese, l'antica Persia… E qui viveva un boscaiolo che si chiamava Alì Babà, una persona buona e gentile". Comincia così la nuova fiaba musicale del compositore Paolo Arcà, composta nel 2022 espressamente per il pubblico più giovane, che verrà eseguita in Teatro Studio Gianni Borgna, all'Auditorium Parco della Musica, il 12 marzo alle 10.30 e alle 19 nell'ambito della stagione Education dell'Accademia di Santa Cecilia.

I protagonisti sono un attore e un pianista: la voce recitante del giovane Riccardo Mori racconta la fiaba mentre il pianoforte suonato da Stefano Greco (che tra le sue incisioni vanta anche l'Arte della Fuga e le Variazioni Goldberg di Bach) sostiene, interviene, suggerisce, evoca, commenta gli avvenimenti narrati, descrive i personaggi del racconto, allude alle atmosfere che si incontrano. A partire dal suo celeberrimo motto magico "Sesamo apriti!", Alì Babà e i quaranta ladroni è una galleria di personaggi tipici del mondo delle fiabe: il buon Alì Babà, il malvagio fratello Cassim e tanti altri.

Paolo Arcà è attivo in molti ambiti della musica in Italia come compositore, docente e direttore artistico di Fondazioni liriche e sinfoniche e Società dei concerti. È stato direttore artistico, tra l'altro, dell'Accademia Filarmonica Romana, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Carlo Felice di Genova, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro Regio di Parma. Da poche settimane è direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma.



