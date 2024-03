007 Skyfall In Concert al Roma Film Music Festival

007 Skyfall In Concert, il cineconcerto con il film di Sam Mendes sonorizzato dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema, sarà in prima italiana alla terza edizione del Roma Film Music Festival, la manifestazione dedicata al mondo delle colonne sonore, in programma a Roma, dall'8 al 13 aprile.

I 90 elementi dell'Orchestra Italiana del Cinema, diretti da Anthony Gabriele, eseguiranno dal vivo le musiche del film, firmate da Thomas Newman, in perfetto sincrono con le immagini (producono Film Concert Live! in collaborazione con Eon Productions e Metro Goldwyn Mayer Studios). Sempre in versione cineconcerto nei quattro giorni extrafestival il 4 e 5 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano e l'11 e il 12 maggio all'Auditorium Conciliazione di Roma ci sarà Star Wars: L'impero colpisce di George Lucas. Protagonisti nel ciclo di talks "I grandi sodalizi del cinema", fra gli altri, Carlo Verdone e Fabio Liberatori (17 le produzioni insieme, da Borotalco a Vita da Carlo); Stefano Fresi, Andrea Guerra, Peppe Vessicchio e Lele Marchitelli.Tra gli eventi del festival, per i 20 anni dalla scomparsa di Piero Piccioni, un omaggio immersivo di musica e immagini; "Il postino, Neruda, e Bacalov" a 30 anni dall'uscita del film, con le composizioni del musicista eseguite al bandoneón da Hector Ulises Passarella e le letture dei versi di Neruda; l'Henry Mancini Celebration, per i 100 dalla nascita del compositore e James Bond Reloaded.

Novità di questa edizione è l'inaugurazione di un nuovo spazio che si aggiunge all'Auditorium Conciliazione e ai Forum Studios, il Forum Theatre (ex Teatro Euclide), come innovativo spazio immersivo. "Siamo convinti che l'esperienza immersiva sia uno dei valori positivi che le nuove tecnologie rappresentano - ha spiegato Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera -. Con il ministro Sangiuliano e il sottosegretario Borgonzoni continueremo a lavorare per la valorizzazione della colonna sonora e dei suoi prospetti futuri e innovativi".

Il Festival ha il patrocinio del Mic - direzione generale Cinema e Audiovisivo e di Roma Capitale - assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.



