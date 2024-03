Venerdì il Papa in parrocchia a Roma per ascoltare confessioni

"Dallo scorso anno, per caratterizzare maggiormente la presenza nelle comunità parrocchiali, Papa Francesco presiede la celebrazione delle "24 Ore per il Signore" in una parrocchia della città di Roma. Per questa edizione, la liturgia con il Santo Padre si terrà venerdì 8 marzo 2024 alle ore 16.30 nella parrocchia di San Pio V.

Durante la celebrazione ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione. Anche Papa Francesco ascolterà le confessioni di alcuni penitenti". Ne dà notizia un comunicato del Dicastero della Evangelizzazione.



