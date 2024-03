E' lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato dall'Uefa per Bayern-Lazio, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo a Monaco. Connazionali gli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale Matej Jug; al Var Nejc Kajtazovic (avar Rade Obrenovic). All'andata all'Olimpico la Lazio si era imposta per 1-0.



