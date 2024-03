Frosinone: Liverani, "Col Lecce partita che vale doppio"

"E' una gara molto importante contro una diretta concorrente. Vale doppio o quasi". Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, non si nasconde alla vigilia della sfida-salvezza allo "Stirpe" contro il Lecce. "Un match delicato che dobbiamo saper leggere per capire le varie situazioni - continua -. Ho visto i ragazzi determinati e decisi a disputare un grande match. Abbiamo lavorato molto sull'aspetto mentale perché dal punto di vista tattico possiamo cambiare pelle e mantenere il livello delle prestazioni. Ora rimbocchiamoci le maniche. Abbiamo segnato di più delle altre pericolanti e credo che sia un dato da considerare".

Di Francesco confida sulla spinta dei tifosi in uno stadio che potrebbe essere per la terza volta di fila sold-out. "La carica dei tifosi ci arriva costantemente - osserva -. Credo che la squadra sia viva così come i nostro supporters. Vogliamo arrivare tutti all'obiettivo finale". Sulla formazione non mancano i dubbi a partire dal portiere (Turati o Cerofolini). Di Francesco è abbottonato. "L'undici lo comunicherò solo domani", taglia corto. Tuttavia il Frosinone dovrebbe tornare al 4-3-3 inserendo un centrocampista tra Reinier o Barrenechea al posto di un difensore, che potrebbe essere Lirola. Al centro dell'attacco corre verso la conferma Cheddira a segno a Torino e apparso in gran forma.



