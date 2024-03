Europee: Schlein, risultato non scontato, qua per vincere

"Il risultato delle elezioni deve essere scritto, siamo qua per vincere le europee". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, chiudendo il congresso del Pse in corso a Roma.

Abbiamo bisogno di un bilancio più forte e più investimenti comuni: dopo la pandemia l'Europa s'è risvegliata con la sospensione del Patto e il Pnnr. Non sono cose venute dal nulla.

Voglio ringraziare Paolo Gentiloni e il gruppo S&D per aver avvicinato l'Europa ai cittadini. Ora dobbiamo evitare che questa porta si chiuda di nuovo, non vogliamo che torni l'austerità".



